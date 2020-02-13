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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания УВД

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания УВД
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе столицы.
По данным московской полиции, первого февраля в ИВС УВД по ЮЗАО трое обвиняемых отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания.

Трое злоумышленников выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников правоохранительных органов, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На требования стражей порядка обвиняемые не реагировали. В результате сотрудники полиции вынуждены были пресечь противоправные действия задержанных.

ИЧ

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