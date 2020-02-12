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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пять легковушек и грузовик столкнулись в Новой Москве

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пять легковушек и грузовик столкнулись в Новой Москве
разбитая машина, pixabay.com
В среду, 12 февраля, на Киевском шоссе в Новой Москве произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика. Об этом сегодня вечером сообщил представитель экстренных служб столицы.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось на повороте в поселок Крекшино на Киевском шоссе. В результате случившегося травмы получили три человека. По словам источника, в настоящий момент пострадавшие находятся в машине "скорой помощи".
 
На месте аварии сейчас работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
ЕТ

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