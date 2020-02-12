Пять легковушек и грузовик столкнулись в Новой Москве

В среду, 12 февраля, на Киевском шоссе в Новой Москве произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика. Об этом сегодня вечером сообщил представитель экстренных служб столицы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на повороте в поселок Крекшино на Киевском шоссе. В результате случившегося травмы получили три человека. По словам источника, в настоящий момент пострадавшие находятся в машине "скорой помощи".