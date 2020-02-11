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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Южном Урале случилось серьезное ДТП, погибли три человека

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA

На Южном Урале случилось серьезное ДТП, погибли три человека
разбитая машина, pixabay.com

В ночь на вторник, 11 февраля, на трассе в Челябинской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.

В региональном управлении МЧС уточнили, что авария произошла на автодороге Южноуральск – Магнитогорск. Сообщается, что в результате ДТП также пострадали пять человек, в частности, ребенок.

В пресс-службе управления ГИБДД в свою очередь добавили, что вероятной причиной столкновения стал выезд одной из иномарок на полосу встречного движения. В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, спасатели и врачи.

ЕТ

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