Устанавливается личность мужчины, найденного на улице в Москве мертвым со следами укусов собак

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10 февраля 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Z6869 Reinhard Kaufhold, globallookpress.com

В Москве в понедельник, 10 февраля, в канаве около дороги обнаружено тело мужчины со следами укусов собак. Полиция устанавливает личность погибшего человека и обстоятельства его смерти. Документов, удостоверяющих личность, при себе у мужчины не было. На вид ему около 50 лет.

По предварительной версии, мужчина скончался около пяти дней назад. Тело человека нашли местные жители. Они и вызвали полицию. Москвичи обратили внимание, что рядом с трупом были многочисленные следы собачьих лап. Скорее всего, стая бродячих собак обглодала руки и ноги человека.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, виноваты ли бездомные животные в гибели мужчины или он скончался до нападения собак. Инцидент произошел в Саларьево.