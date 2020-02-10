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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве задержан автомобилист, нарушивший ПДД более двух тысяч раз

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве задержан автомобилист, нарушивший ПДД более двух тысяч раз
салон автомобиля, pixabay.com
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали автомобилиста, который нарушил правила дорожного движения более 2,1 тысячи раз. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе столичного главка МВД.
 
Для проверки документов сотрудники дорожно-патрульной службы остановили в районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе иномарку, за рулем которой находился 34-летний житель столицы. Оказалось, что у его прав истек срок действия. Водитель отказался выйти из машины и заблокировал двери, вследствие чего полицейские были вынуждены разбить стекло.
 
К настоящему моменту установлено, что автовладелец ранее совершил 2126 дорожно-транспортных нарушений. Его арестовали на семь суток за неуплату штрафов в установленный срок.
ЕТ

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