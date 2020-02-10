В Москве задержан автомобилист, нарушивший ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали автомобилиста, который нарушил правила дорожного движения более 2,1 тысячи раз. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе столичного главка МВД.

Для проверки документов сотрудники дорожно-патрульной службы остановили в районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе иномарку, за рулем которой находился 34-летний житель столицы. Оказалось, что у его прав истек срок действия. Водитель отказался выйти из машины и заблокировал двери, вследствие чего полицейские были вынуждены разбить стекло.