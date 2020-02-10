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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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При падении машины с обрыва в Сочи пострадали женщина и дети

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кубанские новости

При падении машины с обрыва в Сочи пострадали женщина и дети
обрыв, pixabay.com

В Сочи после падения автомобиля в обрыв женщина и двое детей были эвакуированы. Согласно последней информации, машина не съехала в русло реки только благодаря дереву, которое растет на берегу.

ДТП случилось на дороге между поселками Большой Кичмай и Головинка. Спасатели отмечают, что отечественный автомобиль выехал за пределы проезжей части, после чего сорвался с обрыва. У 36-летней женщины оказалась зажата нога, вследствие чего понадобилось особое альпинистское снаряжение и гидравлический инструмент, чтобы освободить гражданку.

В салоне машины находились двое детей, один из которых получил травму ключицы. Второй находится в состоянии стресса. 

ЕТ

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