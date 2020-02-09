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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Рейс Москва-Усинск: Какова причина жесткой посадки самолета?

, 20:45 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рейс Москва-Усинск: Какова причина жесткой посадки самолета?
Самолет Boeing 737, Nicolas Economou / globallookpress.com

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Как стало известно, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Почему же произошла жесткая посадка? «Аргументы Недели» попросили высказать свое мнение европейского экспертного источника.

Что не так с Boeing 737 MAX?

Что не так с Boeing 737 MAX?

«Очень хорошо, что нет пострадавших. Все люди живы! Я могу высказать, исходя из своего авиационного опыта, мнение. Судя по всему, стойки шасси подломились назад. При нормальной работе они складываются «под себя», к центру. Исходя из этого напрашивается вывод, что неисправность работы шасси тут ни при чем. Я предполагаю, что пилоты «подводили» самолет к ВВП с повышенной скоростью и повышенной высотой. Стремление посадить самолет «любым путем» привело к тому, что стойки шасси не выдержали и сломались».

Данная авиакомпания совершает регулярные рейсы в ЕС. Например, по маршруту Рига-Москва.

 

//картина дня

Авиакомпания "ЮТэйр" сообщила свою версию о жесткой посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска. По информации "ЮТэйр", во время посадки самолета произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра.

Авиакомпания "ЮТэйр" сообщила свою версию о жесткой посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска. По информации…

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