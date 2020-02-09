Рейс Москва-Усинск: Какова причина жесткой посадки самолета?

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9 февраля 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Самолет Boeing 737, Nicolas Economou / globallookpress.com

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Как стало известно, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Почему же произошла жесткая посадка? «Аргументы Недели» попросили высказать свое мнение европейского экспертного источника.

«Очень хорошо, что нет пострадавших. Все люди живы! Я могу высказать, исходя из своего авиационного опыта, мнение. Судя по всему, стойки шасси подломились назад. При нормальной работе они складываются «под себя», к центру. Исходя из этого напрашивается вывод, что неисправность работы шасси тут ни при чем. Я предполагаю, что пилоты «подводили» самолет к ВВП с повышенной скоростью и повышенной высотой. Стремление посадить самолет «любым путем» привело к тому, что стойки шасси не выдержали и сломались».

Данная авиакомпания совершает регулярные рейсы в ЕС. Например, по маршруту Рига-Москва.