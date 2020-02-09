Чехия: 70 детей попали в ДТП с автобусом

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9 февраля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Чехии перевернулся двухэтажный экскурсионный автобус, в котором ехали почти 70 детей. ДТП произошло недалеко от города Лоуны на западе Чехии. Некоторые дети ранены. Пострадавшие получили, в основном, легкие ранения и ушибы, трое – ранения средней тяжести.

«По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы 8 медрасчетов из трех краев и 1 пожарный расчет», - заявил представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.