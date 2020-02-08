В Москве вместе с супругой пропал правнук Иосифа Сталина

Отец правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада обратился в полицию с просьбой найти его сына, который пропал со своей супругой несколько месяцев назад. По его словам, мужчина долгое время жил в квартире в центре Москвы.
Отец Хосин Бенсаад рассказал, что его сын слабослышащий. Он отметил, что последний раз виделся с сыном в сентябре 2019 года перед поездкой в Алжир. Однако вернувшись в Москву 23 ноября, Хосин узнал о неоплаченных счетах за квартиру наследника, а также заметил пропажу некоторых его личных вещей.
При этом соседи не смогли ему ничего объяснить, а однажды, он получил сообщение от сына, в котором тот просит оставить его в покое и обратиться к его адвокату. Хосин уверен, что писал текст не его сын, а его держат в заточении.
Мужчина признался, что иногда у них были конфликты, но в итоге они все равно мирились.
Полиция уверена, что с наследником все в порядке.