Москва: из головы мужчины удалили гематому в 80 кубических сантиметров

//Происшествия 13+

7 февраля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Гигантскую гематому объемом 80 кубических сантиметров удалили столичные врачи из головы пациента, причем им удалось сделать это без вскрытия черепа, сообщили в городском Депздраве.

Тридцатидевятилетний мужчина поступил в больницу имени Буянова с жалобами на боль в области шеи и затылка. МРТ показало у него гигантскую субдуральную гематому в 80 кубических сантиметров. «Гематомы такого большого объема встречаются достаточно редко, ее наличие оказалось неожиданностью для докторов и для самого пациента. Учитывая обстоятельства, мужчина был экстренно прооперирован. Операцию выполнили через прокол методом пункции, а это значит, что врачам удалось избежать краниотомии - травматичной операции со вскрытием черепной коробки», - рассказали в ведомстве.