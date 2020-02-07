Снятие порчи жительнице Москвы обошлось в 1,8 миллиона рублей

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7 февраля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Лжеэкстрасенс снял с жительницы столицы порчу за 1,8 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

О случившемся потерпевшая сообщила правоохранителям тридцать первого января. Так, москвичка 1967 года рождения рассказала, что неизвестный злоумышленник по телефону ввел ее в заблуждение, предложив снять порчу и вернуть супруга. Женщина перевела мошеннику 1,8 миллиона рублей, но свое обязательство «экстрасенс» не выполнил, а деньги не вернул. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере.