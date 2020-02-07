Сибирь: мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета

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7 февраля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Житель деревни Кабаклы Чановского района Новосибирской области ограбил магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Инцидент произошел днем в четверг, 6 февраля. 54-летний мужчина, угрожая продавщице пистолетом, схватил пачку пельменей и два флакона духов.

Полицейские задержали грабителя в его доме. В ходе обыска правоохранителям удалось изъять часть похищенного – полпачки пельменей и флакон. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о разбое. За это он может получить до десяти лет тюрьмы.