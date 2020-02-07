Под Новосибирском пенсионер погиб из-за снежной массы с крыши

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7 февраля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в поселке Октябрьский Новосибирской области с пожилым мужчиной около жилого дома. Отмечается, что 84-летний пенсионер скончался от падения снежной глыбы с крыши.

«… 06 февраля 2020 года в дневное время 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома по ул. Строительная пос. Октябрьский Мошковского района Новосибирской области и в этот момент на него сошла снежная масса с крыши дома. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - уточнили в пресс-службе СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По факту происшествия организована проверка, устанавливаются обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейские выявили трафик переправки людей за рубеж.