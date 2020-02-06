Пушкино: беременной женщине дважды делали операцию на кишечник

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6 февраля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Врачам в подмосковном Пушкино удалось сделать операцию на кишечнике женщине на позднем сроке беременности - эта операция оказалась для нее второй за несколько недель, сообщили в региональном Минздраве.

Женщина поступила в Пушкинский роддом на двадцать девятой неделе беременности с болями в животе и угрозой выкидыша. Специалисты диагностировали непроходимость кишечника. Пациентку необходимо было срочно оперировать - причем выяснилось, что 11 неделями раньше она уже проходила через аналогичную процедуру.