В Наро-Фоминске школьник погиб из-за освежителя воздуха

//Происшествия 13+

6 февраля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Следователи ГСУ СК России по Московской области расследуют загадочную смерть 13-летнего подростка из Наро-Фоминска. По предварительной информации, причиной гибели школьника стало пристрастие к освежителям воздуха.

По имеющимся данным, в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа около супермаркета местные жители обнаружили лежащего на земле без сознания подростка. Очевидцы тут же вызвали на место скорую, которая доставила школьника в реанимационное отделение местной больницы. К сожалению, спасти 13-летнего парня врачам не удалось, он скончался, не приходя в сознание.