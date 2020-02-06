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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Наро-Фоминске школьник погиб из-за освежителя воздуха

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Наро-Фоминске школьник погиб из-за освежителя воздуха
фото: pixabey

Следователи ГСУ СК России по Московской области расследуют загадочную смерть 13-летнего подростка из Наро-Фоминска. По предварительной информации, причиной гибели школьника стало пристрастие к освежителям воздуха.

По имеющимся данным, в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа около супермаркета местные жители обнаружили лежащего на земле без сознания подростка. Очевидцы тут же вызвали на место скорую, которая доставила школьника в реанимационное отделение местной больницы. К сожалению, спасти 13-летнего парня врачам не удалось, он скончался, не приходя в сознание. 

СЕ

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