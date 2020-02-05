Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Грузия: россиянка погибла во время схода лавины

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Грузия: россиянка погибла во время схода лавины
фото: pixabey

Гражданка РФ погибла во время схода лавины в Грузии. Девушка находилась в автомобиле, который попал под лавину и был снесен в ущелье. Трагедия случилась на Военно-Грузинской дороге, ведущей в сторону РФ. Также сообщается, что в автомобиле находились еще два человека, они выжили, но получили травмы.

Лавина сошла на трассу Мцхета — Степацминда — Ларс, в результате чего автомобиль рухнул в ущелье. В машине находились три человека. Спасателям удалось достать из ущелья гражданина Армении и гражданина Грузии, они госпитализированы с переломами. Третья пассажирка, гражданка РФ, погибла.

 

СЕ

//картина дня

В мире

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Статус непризнанных республик и зоны замороженного конфликта – это лучшее на что могут в настоящий момент рассчитывать жители ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения содержится в материале, опубликованном СМИ.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан