Грузия: россиянка погибла во время схода лавины

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5 февраля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Гражданка РФ погибла во время схода лавины в Грузии. Девушка находилась в автомобиле, который попал под лавину и был снесен в ущелье. Трагедия случилась на Военно-Грузинской дороге, ведущей в сторону РФ. Также сообщается, что в автомобиле находились еще два человека, они выжили, но получили травмы.

Лавина сошла на трассу Мцхета — Степацминда — Ларс, в результате чего автомобиль рухнул в ущелье. В машине находились три человека. Спасателям удалось достать из ущелья гражданина Армении и гражданина Грузии, они госпитализированы с переломами. Третья пассажирка, гражданка РФ, погибла.