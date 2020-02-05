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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Житель Ленинградской области скончался на беговой дорожке

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Житель Ленинградской области скончался на беговой дорожке
фото: pixabey

Пятого февраля 2020 года дежурный одного из физкультурно-оздоровительных комплексов обратился в ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области с сообщением о том, что он обнаружил труп. По словам очевидца, мужчина бегал в спортзале на беговой дорожке, упал лицом вниз и прекратил подавать признаки жизни.

В ходе выезда оперативной группы было обнаружено тело, мужчина был опознан как уроженец города Сланцы. Осмотр не выявил признаков насильственной смерти, и труп был отправлен в морг для установления причин смерти.

 

СЕ

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