Житель Ленинградской области скончался на беговой дорожке

Пятого февраля 2020 года дежурный одного из физкультурно-оздоровительных комплексов обратился в ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области с сообщением о том, что он обнаружил труп. По словам очевидца, мужчина бегал в спортзале на беговой дорожке, упал лицом вниз и прекратил подавать признаки жизни.
В ходе выезда оперативной группы было обнаружено тело, мужчина был опознан как уроженец города Сланцы. Осмотр не выявил признаков насильственной смерти, и труп был отправлен в морг для установления причин смерти.