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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Актер Дмитрий Бульба умер в 53 года

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Дмитрий Бульба умер в 53 года
Дмитрий Бульба, фото из соцсети

Актер театра и кино Дмитрий Бульба умер в Санкт-Петербурге. Артисту было 53 года.  О смерти актера сообщается на странице в соцсети Facebook театра "Мастерская". Дмитрий Бульба работал в этом театре. Причина смерти артиста не раскрывается.

О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позже. "На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика", - говорится в сообщении.

Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил ЛГИТМиК (РГИСИ), после работал в ТЮЗ имени Брянцева и Театре на Литейном.

Актер снимался в фильме "Чернов. Chernov" Сергея Юрского, сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Ментовские войны", "Дорожный патруль" и других.  Сергей Юрский, снявший Бульбу в фильме "Чернов. Chernov", признавался друзьям и коллегам: "В Санкт-Петербурге есть один молодой артист… Он гений". Театралы вспоминают роль Дмитрия  в спектакле "Преступление"

ИЧ

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