Актер Дмитрий Бульба умер в 53 года

//Происшествия 13+

5 февраля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Бульба, фото из соцсети

Актер театра и кино Дмитрий Бульба умер в Санкт-Петербурге. Артисту было 53 года. О смерти актера сообщается на странице в соцсети Facebook театра "Мастерская". Дмитрий Бульба работал в этом театре. Причина смерти артиста не раскрывается.

О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позже. "На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика", - говорится в сообщении.

Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил ЛГИТМиК (РГИСИ), после работал в ТЮЗ имени Брянцева и Театре на Литейном.

Актер снимался в фильме "Чернов. Chernov" Сергея Юрского, сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Ментовские войны", "Дорожный патруль" и других. Сергей Юрский, снявший Бульбу в фильме "Чернов. Chernov", признавался друзьям и коллегам: "В Санкт-Петербурге есть один молодой артист… Он гений". Театралы вспоминают роль Дмитрия в спектакле "Преступление"