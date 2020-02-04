Во Франции убит блогер - уроженец Чечни

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4 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Во Франции убит уроженец Чечни Имран Алиев. Алиев, известный в Интернете под псевдонимом Мансур Старый, вел блог и резко критиковал ситуацию на Кавказе. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружено в конце января в отеле французского города Лилль.

Об убийстве чеченского оппозиционного блогера Имрана Алиева 30 января сообщило французское региональное издание La voix du nord. Этот инцидент может повлиять на отношения между Россией и Францией, которые стали налаживаться в последние месяцы, - сообщает "Коммерсантъ".

По данным французских СМИ, Алиев снял номер на последнем этаже отеля на одну ночь. В положенное время он не освободил номер. Работники отеля обнаружили его убитым.

Имя убитого мужчины изначально не называлось, но 3 февраля стало известно, что погиб 44-летний гражданин России, выходец из Чечни Имране Алиеве. В статье его называют "чеченским оппозиционером, скрывавшимся в Бельгии".