Колумбия: пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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2 февраля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Пассажирский самолет вынужденно сел в Барранкилье из-за технических неполадок.Экипаж зафиксировал отказ турбины и принял решение экстренно сесть в аэропорту.

В самолете находилось 124 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.