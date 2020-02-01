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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Власти опровергли информацию о карантине в Москве из-за коронавируса

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Власти опровергли информацию о карантине в Москве из-за коронавируса
фото: соцсети

Информация о карантине, закрытии всех столичных школ, распространяемая в сети Интернет, является ложной. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы в субботу, 1 февраля.

По словам замруководителя департамента образования Александра Гаврилова, все СМИ ссылаются на статью газеты "Комсомольская правда" от 28 января 2011 года. Он обратил внимание, что это стандартная ситуация для зимы.

"Цитировались документы 2011 года. Классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года", - сказал собеседник агентства.

В сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы может закрыться на карантин, но традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции (коронавирус 2019-nCoV).

 

АС

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