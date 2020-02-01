Власти опровергли информацию о карантине в Москве из-за коронавируса

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1 февраля 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Информация о карантине, закрытии всех столичных школ, распространяемая в сети Интернет, является ложной. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы в субботу, 1 февраля.

По словам замруководителя департамента образования Александра Гаврилова, все СМИ ссылаются на статью газеты "Комсомольская правда" от 28 января 2011 года. Он обратил внимание, что это стандартная ситуация для зимы.

"Цитировались документы 2011 года. Классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года", - сказал собеседник агентства.

В сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы может закрыться на карантин, но традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции (коронавирус 2019-nCoV).