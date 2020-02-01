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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Прикамье пьяная женщина сбила ребенка

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

В Прикамье пьяная женщина сбила ребенка
фото: pixabey

Женщина на иномарке сбила двухлетнюю девочку на снегокате в Прикамье. В результате ДТП врачи диагностировали у ребенка перелом ноги.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 30-летняя водитель была в состоянии алкогольного опьянения, это показало медосвидетельствование. Более того, в результате расследования оказалось, что ее муж, также находясь в нетрезвом состоянии, уже становился виновником автомобильной аварии со смертельным исходом, из-за чего сейчас находится в месте лишения свободы.

СЕ

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