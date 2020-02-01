в Тихом океане, вблизи Южных Курил произошло Землетрясение магнитудой 4,5

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1 февраля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане, вблизи Южных Курил.



Зафиксировано землетрясение было в 15:43 по сахалинскому времени (в 7:43 по мск). Вреда и разрушений стихия не принесла, пострадавших нет. Тревога цунами не была объявлена.