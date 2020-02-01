Пермь: Водитель автоэвакуатора сбил двух школьников в центре города

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1 февраля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Двое школьников были сбиты автоэвакуатором на пешеходном переходе в центре Перми на перекрестке улиц Луначарского и Борчанинова вечером 31 января.

33-летний водитель проехал через перекресток на запрещающий красный сигнал светофора как раз в тот момент, когда дорогу переходили восьмилетние дети. По информации очевидцев, один ребенок получил сильный шок, а у второго ушиблена рука. Детей увезли на скорой помощи.

На момент ДТП на улице уже было темно, а на одежде детей отсутствовали светоотражающие элементы: вероятнее всего, водитель их попросту не заметил.