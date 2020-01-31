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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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При взрыве на заводе в Мценске есть погибшие и раненые

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

При взрыве на заводе в Мценске есть погибшие и раненые
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Орловской области сегодня, 31 января, взрыв произошел на заводе в городе Мценск. По уточненным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси в строящемся цехе предприятия металлических конструкций погибли четыре человека, три человека пострадали.

По данным областного управления МЧС России, сообщение о взрыве неизвестного происхождения в городе Мценск на небольшом заводе получено в 10:00 мск.

Первоначально сообщалось о трех погибших и четырех раненых. Вскоре советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, уточнил, что четыре человека погибли, трое пострадали. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили о трех погибших и четырех пострадавших.

Пострадавшие поступили в Мценскую районную больницу.

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