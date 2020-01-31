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31 января 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Волегов, фото из соцсети

Поэт, музыкант, кинорежиссёр Михаил Волегов, пропавший в Казани, найден мёртвым. Погибшему мужчине было 28 лет. Михаил Волегов пропал 27 января. Его искали полиция, родственники и друзья, добровольцы отряда "Лиза Алерт". Сегодня ночью на сайте волонтёров появилось сообщение о Волегове: "Найден. Погиб.

Соболезнования родным и близким".

Друг Михаила Айрат Бик-Булатов написал о гибели Волегова на своей странице в Facebook: "Погиб мой друг Миша Волегов, поэт, музыкант, кинорежиссёр, 28 лет, слов нет никаких".

У Михаила осталась жена. Вдова Волегова в Instagram поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках и отметила, что "импульсивность не совсем в характере погибшего мужа. ".. это и странно", - отметила женщина. "Миша очень крутой писатель, музыкант, сценарист и замечательный муж", - добавила Ольга и подчеркнула, что правду о его гибели теперь никто никогда не узнает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Volegova (@deryuga)30 Янв 2020 в 9:34 PST