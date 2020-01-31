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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мужчина собрал детей на день рождения дочери и взял в заложники 23 ребенка

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина собрал детей на день рождения дочери и взял в заложники 23 ребенка
Andrey Arkusha, www.globallookpress.com

Мужчина, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство, собрал детей на день рождения своей дочери и взял в заложники 23 ребенка. Инцидент произошел в четверг, 30 января, в Индии в штате Уттар-Прадеш, - сообщает kp.ru. 

Суреш Батам был освобожден из тюрьмы под залог. Вернувшись домой, он созвал соседских детей разного возраста на день рождения своей дочери. На празднике собралось 23 ребенка, младшему из которых всего полгода, старшему 15 лет. Маленькие дети пришли на день рождения с мамами.

Гости и не предполагали, каким ужасом  завершится для них детский праздник.  Суреш Батам взял гостей в заложники. Местные СМИ не пишут, какие условия он выдвигал.

Приглашенные на день рождения мамы с детьми попытались убежать из дома. Но злодей угрожал им. Когда соседи попытались помочь детям выбраться из дома, злоумышленник открыл по людям огонь. На место происшествия вызвали полицию. Батам ранил троих полицейских и одного местного жителя.

После многочасовых переговоров и перестрелки со злоумышленником преступник в итоге был ликвидирован, а заложники освобождены, - пишет газета India Today.

Генеральный директор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх, руководя спецоперацией по освобождения заложников, говорил, что самое главное - спасти детей.

ИЧ

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