Урал: столкнулись грузовой поезд и автомобиль

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30 января 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Авария произошла на переезде 31-го километра пятого пикета перегона Ива-Верхняя Салда Свердловской железной дороги. При ДТП пострадали женщина и ребенок.

О столкновении иномарки и грузового поезда сообщили представители регионального СКУ.

Как отметили в ведомстве, водитель автомобиля выехал на железнодорожное полотно регулируемого переезда на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовым составом. В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и ребенок. С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение Верхней Салды.