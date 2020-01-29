Москва: в фитнес-клубе избили четырехлетнего сына олимпийской чемпионки

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29 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В одном из столичных фитнес-клубов в результате нападения мужчины пострадал 4-летний сын гимнастки, олимпийской чемпионки 2012 года Ульяны Донсковой.

Внимание мальчика, родившегося с аутизмом, привлекли игрушки девочки, которая занималась в помещении с маленьким бассейном. Ульяна и тренер напомнили Роме, что чужие вещи брать нельзя.

В нашем случае, такие запреты не работают, если цель слишком заманчива. В какой-то момент девочка сама отдала игрушки Роме, однако это возмутило отца другого ребенка.

Ульяна рассказала, что мужчина со словами «отойди, а то получишь» сильно толкнул мальчика в грудь, в результате чего ребенок упал в воду. Спортсменка отвезла сына в больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки.