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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Москва: в фитнес-клубе избили четырехлетнего сына олимпийской чемпионки

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Москва: в фитнес-клубе избили четырехлетнего сына олимпийской чемпионки
фото: pixabey

В одном из столичных фитнес-клубов в результате нападения мужчины пострадал 4-летний сын гимнастки, олимпийской чемпионки 2012 года Ульяны Донсковой.

Внимание мальчика, родившегося с аутизмом, привлекли игрушки девочки, которая занималась в помещении с маленьким бассейном. Ульяна и тренер напомнили Роме, что чужие вещи брать нельзя. 

В нашем случае, такие запреты не работают, если цель слишком заманчива. В какой-то момент девочка сама отдала игрушки Роме, однако это возмутило отца другого ребенка.

Ульяна рассказала, что мужчина со словами «отойди, а то получишь» сильно толкнул мальчика в грудь, в результате чего ребенок упал в воду. Спортсменка отвезла сына в больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки.

СЕ

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