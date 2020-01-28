В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

//Происшествия 13+

28 января 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

По меньшей мере 30 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области. Вагоны перекрыли два пути следования. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 28 января. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о сходе тридцати вагонов с рельсов железнодорожного полотна. Пострадавших в ЧП нет, к счастью, нет. Угрозы экологической ситуации нет.

"За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, возбуждено уголовное дело", - сообщили в Восточно-Сибирском управлении на транспорте СУ СК РФ.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что в накануне Иркутской области специалисты провели рейд по городским мусоркам. За один день специальная комиссия объехала почти 20 контейнерных площадок в поселке Мегет, городах Ангарск и Усолье-Сибирское.