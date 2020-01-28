Хотьково: пропавшая неделю назад девушка погибла от удара по голове

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28 января 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Трагический исход получила история 29-летней жительницы Хотьково Оксаны Моргуновой, поиски которой начались после того, как девушка отправилась забирать ребенка из детского сада, но так и не пришла за ним. Спустя почти неделю тело Оксаны с открытой черепно-мозговой травмой было найдено в районе одного из местных кладбищ.

Девушка пропала после того, как вышла из проходной ткацкой фабрики после рабочей смены. После того как воспитательница сообщила о том, что мама не пришла за ребенком, семья сразу же обратилась в полицию.