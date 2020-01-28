Льдина с 600 рыбаками откололась от берега на Сахалине

Происшествие случилось в заливе Мордвинова – примерно в двух километрах от берега образовалась трещина на льду, вследствие чего льдина , на которой находились 600 рыбаков, оторвалась. В настоящий момент специалисты проводят спасательные работы.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Кроме того, известно, что в любой момент в район готов вылететь вертолет Ми-8.