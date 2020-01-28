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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Льдина с 600 рыбаками откололась от берега на Сахалине

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Льдина с 600 рыбаками откололась от берега на Сахалине
льдина, pixabay.com
Во вторник, 28 января, льдина с 600 рыбаками откололась от берега на юге Сахалина. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили журналистам сотрудники регионального главка МЧС России.
 
Происшествие случилось в заливе Мордвинова – примерно в двух километрах от берега образовалась трещина на льду, вследствие чего льдина, на которой находились 600 рыбаков, оторвалась. В настоящий момент специалисты проводят спасательные работы.
 
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Кроме того, известно, что в любой момент в район готов вылететь вертолет Ми-8.
ЕТ

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