В центре Новосибирска найден мертвым председатель ЖСК

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27 января 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В центре Новосибирска в понедельник, 27 января, утром найден мертвым председатель ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов. По данным следствия, на теле мужчины обнаружены следы огнестрельного ранения.

По факту гибели председателя жилищно-строительного кооператива "Залесский" Олега Арчибасова возбуждено дело по статье "Убийство". По версии следствия, неизвестный расстрелял Арчибасова, который утром направлялся на работу, в Центральном районе Новосибирска недалеко от офиса ЖСК — на улице Достоевского, у входа на территорию средней общеобразовательной школы номер 4, - передает РИА Новости. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Олег Арчибасов скончался от огнестрельного ранения в голову на месте происшествия. Арчибасов - бывший военный летчик.

Полиция и Следственный комитет начали оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в убийстве главы ЖСК и их задержанию.