Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В центре Новосибирска найден мертвым председатель ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Новосибирска найден мертвым председатель ЖСК
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В центре Новосибирска в понедельник, 27 января, утром найден мертвым председатель ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов. По данным следствия, на теле мужчины обнаружены следы огнестрельного ранения.

По факту гибели председателя жилищно-строительного кооператива "Залесский" Олега Арчибасова возбуждено дело по статье "Убийство".  По версии следствия, неизвестный расстрелял Арчибасова, который утром направлялся на работу, в Центральном районе Новосибирска недалеко от офиса ЖСК — на улице Достоевского, у входа на территорию средней общеобразовательной школы номер 4, - передает РИА Новости. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Олег Арчибасов скончался от огнестрельного ранения в голову на месте происшествия. Арчибасов - бывший военный летчик.
Полиция и Следственный комитет начали оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в убийстве главы ЖСК  и их задержанию.

 

ИЧ

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

//новости ан

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…

//новости ан

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…

//новости ан

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он лично подписал еще в 2011 году