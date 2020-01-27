В центре Новосибирска найден мертвым председатель ЖСК

В центре Новосибирска в понедельник, 27 января, утром найден мертвым председатель ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов. По данным следствия, на теле мужчины обнаружены следы огнестрельного ранения.
По факту гибели председателя жилищно-строительного кооператива "Залесский" Олега Арчибасова возбуждено дело по статье "Убийство". По версии следствия, неизвестный расстрелял Арчибасова, который утром направлялся на работу, в Центральном районе Новосибирска недалеко от офиса ЖСК — на улице Достоевского, у входа на территорию средней общеобразовательной школы номер 4, - передает РИА Новости. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Олег Арчибасов скончался от огнестрельного ранения в голову на месте происшествия. Арчибасов - бывший военный летчик.
Полиция и Следственный комитет начали оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в убийстве главы ЖСК и их задержанию.