Пять автомобилей столкнулись на МКАД, погиб человек

В понедельник, 27 января, на Московской кольцевой автодороге случилось дорожно-транспортное происшествие. На дороге на юго-западе столицы столкнулись пять автомобилей, вследствие чего погиб один человек.

Представитель экстренных служб столицы подчеркнул, что авария была зафиксирована ранее сегодня на 37-м километре МКАД.