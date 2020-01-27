Пропавшую неделю назад мать двух девочек нашли мертвой на подмосковном кладбище

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27 января 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мать двух девочек Оксана Моргунова, которая пропала шесть дней назад, найдена мертвой на одном из подмосковных кладбищ. Соответствующую информацию предоставила сегодня сестра 29-летней женщины.

Гражданка прошла через проходную Горбуновской фабрики в Хотькове около 17.00 20 января, а затем исчезла. Родственники сообщили, что она должна была забрать младшую дочь из детского сада, однако так и не сделала этого. Очевидцы в свою очередь сообщили, что Моргунову видели рядом с автобусной остановкой, где ее ждала какая-то девушка.

Шесть дней пропавшую мать двух девочек искали сотрудники полиции и волонтеры. Ее тело нашли накануне на кладбище в Хотькове. Сообщается, что у покойной зафиксирована черепно-мозговая травма.