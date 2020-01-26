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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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СМИ: в Чечне за коллаж на Кадырова задержаны 25 человек

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в Чечне за коллаж на Кадырова задержаны 25 человек
Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: ВК

Сразу в нескольких населенных пунктах Чечни были задержаны десятки человек, отправлявших или получавших в социальных сетях коллаж, на котором глава республики изображен в одеждах православного батюшки.

По сведениям издания "ОВД-Инфо", всех задержанных отправили в ИВС по Шалинскому району: там они провели ночь, несмотря на то, что на них не были составлены протоколы. Один из источников отметил, что мужчин избивали.

"Кавказ.Реалии" со ссылкой на свой источник утверждает, что полицейские забирали не только тех, кто рассылал данный коллаж, но также и получателей. Среди них - школьники, молодые люди 25-30 лет и 62-летний таксист.

"Кавказский узел" связывает эту "акцию" со словами самого Кадырова, который на совещании в правительстве Чечни потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей.

В ноябре, как писали АН, глава Чеченской Республики призвал местные СМИ защищать Чечню от информационных атак. По его словам, учитывая усиленные информационные атаки, на СМИ ложится особая ответственность.

АС

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