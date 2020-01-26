На Сахалине продолжают спасать рыбаков, оставшихся на дрейфующем льду

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26 января 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Зимняя рыбалка. Фото: соцсети

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на Сахалине образовалась трещина, отрезавшая людей, находящихся на льду, от берега. На дрейфующем льду оказалось около 600 рыбаков.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщают, что на месте происшествия работают 18 спасателей. В спасательной операции задействовано 14 единиц техники – это автомобили, лодки, снегоходы и одно судно на воздушной подушке. Кроме того, в готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России.

По последним данным сахалинского МЧС, спасатели эвакуировали со льда 90 человек, за трещиной осталось около 300 человек, которые собираются группами для переправы на берег. Многие рыбаки добираются к берегу самостоятельно.