Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

На Сахалине продолжают спасать рыбаков, оставшихся на дрейфующем льду

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

На Сахалине продолжают спасать рыбаков, оставшихся на дрейфующем льду
Зимняя рыбалка. Фото: соцсети

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на Сахалине образовалась трещина, отрезавшая людей, находящихся на льду, от берега. На дрейфующем льду оказалось около 600 рыбаков.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщают, что на месте происшествия работают 18 спасателей. В спасательной операции задействовано 14 единиц техники – это автомобили, лодки, снегоходы и одно судно на воздушной подушке. Кроме того, в готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России.

По последним данным сахалинского МЧС, спасатели эвакуировали со льда 90 человек, за трещиной осталось около 300 человек, которые собираются группами для переправы на берег. Многие рыбаки добираются к берегу самостоятельно.

ДВа

//картина дня

Общество

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о готовящейся новой системе оплаты труда врачей. По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медработников представят в апреле.

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик Ланкастер. Он приехал в Донецк из Соединенных Штатов, да так тут и остался. Теперь стал независимым корреспондентом…

Редакторы американских каналов заставляют корреспондентов врать о Донбассе. С таким признанием выступил журналист Патрик…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске правоохранительные органы «накрыли» бордель, а по совместительству и порностудию, который размещался в обычной многоэтажке. Вполне рядовое мероприятие, если…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Павел Филимоненко работает артистом в цирке, который оказался на гастролях в той самой Ухани, где появились первые заражённые коронавирусом. Парень рассказал, как…

//новости ан

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW выписывались на близкого друга Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году. Замглавы ЦОДД назвал это "хитрой схемой" и пообещал…

В Красноярском крае жители села выйдут на народный сход против годами пьющего главы. Запойного главу никто не выбирал, его назначили в краевой администрации, она же не…

В Москве у здания Администрации президента проходит акция с требованием провести полноценный референдум по внесению поправок в Конституцию.