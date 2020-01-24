Застрявшие в горах Армении российские туристы ждут помощи спасателей

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24 января 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Застрявшие в горах Армении шестеро российских туристов ждут помощи спасателей. Туристы находятся в 13 километрах к востоку от села Ншхарк Гегаркуникской области (140 км к юго-востоку от Еревана).

Одному из туристов стало плохо, ему потребовалась помощь. Но спасатели МЧС Армении с утра не могли добраться для россиян из-за неблагоприятных погодных условий. На место выехали два расчета на гусеничном вездеходе. В 16:30 от руководителя экспедиции поступило сообщение, что состояние здоровья туриста стабилизировалось.

Спасатели, учитывая неблагоприятные погодные условия, горный ландшафт и опасность снежной лавины, поисковые работы возобновят в субботу. К поисковым работам подключена группа спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. По данным МЧС Армении, при необходимости будут задействованы беспилотники.