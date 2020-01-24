Омск: пьяная женщина неудачно упала на стул и получила разрыв кишечника

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24 января 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Женщина из села Степное Омской области почти сутки терпела сильную боль после несчастного случая из-за того, что стеснялась обратиться к врачу. В среду, 22 января, ее доставили в больницу поздно вечером.

Врачи выяснили, что у пострадавшей разрыв толстой кишки, ее срочно госпитализировали. В больнице о тяжелой травме сообщили в полицию, оперативники выяснили, что произошел несчастный случай 21 января. По словам женщины, она в пьяном состоянии оступилась и неудачно упала на сломанную спинку стула. Женщина терпела сильную боль, но лишь спустя сутки решилась обратиться к специалистам.