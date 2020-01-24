Урок английского языка стал последним для 15-летнего лицеиста из Пензы

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24 января 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

15-летнему пензенскому девятикласснику стало плохо на уроке английского, он потерял сознание и ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался. Сейчас Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Прокуратура одного из районов Пензы проводит проверку достаточности мер профилактики в отношении состояния здоровья ребенка со стороны образовательной организации и, в первую очередь, родителей. Между тем, в правоохранительных органах рассказали, что семья у мальчика вполне благополучная.

В областном Следкоме сообщили, что процессуальное решение будет принято после проведения соответствующей проверки.

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