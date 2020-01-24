Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Урок английского языка стал последним для 15-летнего лицеиста из Пензы

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Урок английского языка стал последним для 15-летнего лицеиста из Пензы
Фото: Pixabay

15-летнему пензенскому девятикласснику стало плохо на уроке английского, он потерял сознание и ему вызвали скорую. В реанимобиле по пути в больницу мальчик скончался. Сейчас Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Прокуратура одного из районов Пензы проводит проверку достаточности мер профилактики в отношении состояния здоровья ребенка со стороны образовательной организации и, в первую очередь, родителей. Между тем, в правоохранительных органах рассказали, что семья у мальчика вполне благополучная.

В областном Следкоме сообщили, что процессуальное решение будет принято после проведения соответствующей проверки.

Читайте также:

1. В Хабаровске ученик умер перед занятиями

ДВа

//картина дня

Общество

Поклонская пристыдила

Поклонская пристыдила "интернетных копателей", раскопавших в сети старые посты министра Любимовой о нелюбви к культуре

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Любимова разместила в ЖЖ пост.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом, о котором пишут СМИ, передают телеканалы…

//новости ан