В центре Омска двух мужчин зарубили топором

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24 января 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, случившегося в Омске.

В одну из больниц областного центра доставили двух молодых мужчин 28 и 37 лет. У одного были диагностированы рубленые раны головы, уха и руки, у второго - переломы виска и основания черепа, рубленые раны головы и плеча. Оба были доставлены в состоянии геморрагического шока.

Полиция установила, что преступление произошло в Центральном округе города Омска, совершил 55-летний местный житель, у которого изъяли топор, сообщает портал om1.ru. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Также выяснилось, что один из пострадавших является лицом без определенного места жительства.

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