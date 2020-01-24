В центре Омска двух мужчин зарубили топором

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, случившегося в Омске.
В одну из больниц областного центра доставили двух молодых мужчин 28 и 37 лет. У одного были диагностированы рубленые раны головы, уха и руки, у второго - переломы виска и основания черепа, рубленые раны головы и плеча. Оба были доставлены в состоянии геморрагического шока.
Полиция установила, что преступление произошло в Центральном округе города Омска, совершил 55-летний местный житель, у которого изъяли топор, сообщает портал om1.ru. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Известно, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
Также выяснилось, что один из пострадавших является лицом без определенного места жительства.
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