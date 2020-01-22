Мужчина на автомобиле каршеринга сбил девушку на тротуаре в Санкт-Петербурге

Согласно последним данным, 22-летний виновник аварии находился под действием запрещенных веществ. Он скрылся с места аварии.

Впоследствии автомобиль нарушителя удалось остановить. К настоящему моменту он доставлен в полицию Фрунзенского района Северной столицы. В отношении молодого мужчины составили шесть протоколов об административных правонарушениях.