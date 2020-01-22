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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пожарный погиб при хлопке газа в Подмосковье

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пожарный погиб при хлопке газа в Подмосковье
сотрудник МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look
В городском округе Серпухов Московской области в среду, 22 января, один пожарный погиб, а еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси во время тушения возгорания в тепличном комплексе.
 
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что пожарный погиб в ходе выполнения служебных обязанностей. Еще трое обратились за помощью к врачам.
 
Установлено, что происшествие случилось сегодня утром на территории тепличного комплекса в деревне Петровское. К 11.39 возгорание удалось полностью ликвидировать. К борьбе с огнем были привлечены 39 человек, а также 13 единиц техники.
 
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