Пожарный погиб при хлопке газа в Подмосковье

В городском округе Серпухов Московской области в среду, 22 января, один пожарный погиб, а еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси во время тушения возгорания в тепличном комплексе.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что пожарный погиб в ходе выполнения служебных обязанностей. Еще трое обратились за помощью к врачам.



Установлено, что происшествие случилось сегодня утром на территории тепличного комплекса в деревне Петровское. К 11.39 возгорание удалось полностью ликвидировать. К борьбе с огнем были привлечены 39 человек, а также 13 единиц техники.

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