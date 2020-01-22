Бухгалтера из Сочи, обвиняемого в хищении 54 миллионов рублей, задержали в Москве

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22 января 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

49-летняя бухгалтер одной из сочинских автономных НКО обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ГУВД Краснодарского края, она заключила фиктивные договоры с фирмами и похитила деньги, выделенные по программе здорового питания в школах главного российского курорта.

Во время предварительного следствия злоумышленница решила сбежать из города. Сотрудники ФСБ задержали ее в Москве, сейчас бухгалтер находится под стражей. По ч. 4 ст. 159 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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