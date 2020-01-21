СМИ: ребенок сломал позвоночник в петербургском батутном парке

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21 января 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мегаполис

батут, pixabay.com

В батутном парке, расположенном в одном из торговых центров Приморского района Санкт-Петербурга, случилось происшествие. Согласно данным СМИ, ребенок сломал позвоночник, прыгая на батуте.

В прокуратуре Приморского района уточнили, что одиннадцатилетний мальчик пожаловался на плохое самочувствие. Пострадавшего внимательно осмотрели медики, которые выявили у юного пациента закрытый компрессионный перелом трех позвонков.

К настоящему моменту по факту случившегося назначена проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

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