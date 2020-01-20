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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Рыболовный крючок извлекли из пищевода мужчины столичные врачи

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Рыболовный крючок извлекли из пищевода мужчины столичные врачи
фото: pixabey

Врачи московской больницы вытащили из пищевода 68-летнего пациента рыболовный крючок, который тот случайно проглотил. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Отмечается, что мужчина обратился за помощью с жалобами на затруднение глотания, во рту у пациента был кусок рыболовной лески. Он рассказал, что ел редиску, почувствовал во рту металл, однако не успел извлечь его и проглотил. 

Позже выяснилось, что племянник мужчины на балконе разбирал рыболовные крючки и, вероятно, рассыпал часть из них в продуктовую корзину, которая находилась неподалеку. 

 

СЕ

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