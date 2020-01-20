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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Пермский инженер рассказал о возможной причине затопления гостиницы

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Пермский инженер рассказал о возможной причине затопления гостиницы
фото: сайт Следкома РФ

Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков раскрыл подробности происшествия с прорывом трубы отопления, которое произошло в гостинице «Карамель» минувшей ночью. Известно, что в результате ЧП погибли пять человек, в том числе ребенок.

При прорыве трубы в пермском отеле погиб ребенок

При прорыве трубы в пермском отеле погиб ребенок

«… в здании хостела отсутствует герметизация ввода данной сети, в результате чего теплоноситель попал в подвальное помещение. Объем утечки небольшой - 200 тонн в час. Температура теплоносителя с источника - 85 градусов», - уточнил специалист.

Ермаков отметил, что силами Пермской сетевой компании будут проведены работы по устранению утечки, а также организовано расследование для выяснения точной причины.

БА

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