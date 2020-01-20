В Москве эвакуировали три роддома после сообщений о

Анонимные источники утром в понедельник, 20 января, сообщили о "минировании" трех роддомов в разных округах Москвы. В настоящий момент сотрудники столичной полиции проверяют данную информацию.
Отмечается, что угроза взрыва якобы существует в зданиях, расположенных в 3-м Крутицком переулке, на Вешняковской улице, а также на улице 800-летия Москвы.
В роддомах было решено провести эвакуацию. В настоящий момент помещения тщательно осматривают сотрудники правоохранительных органов, а также кинологи со служебными собаками.
Из-за подобных угроз проверяют также три столичных суда.