В Москве эвакуировали три роддома после сообщений о

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20 января 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

больница, pixabay.com

Анонимные источники утром в понедельник, 20 января, сообщили о "минировании" трех роддомов в разных округах Москвы. В настоящий момент сотрудники столичной полиции проверяют данную информацию.

Отмечается, что угроза взрыва якобы существует в зданиях, расположенных в 3-м Крутицком переулке, на Вешняковской улице, а также на улице 800-летия Москвы.

В роддомах было решено провести эвакуацию. В настоящий момент помещения тщательно осматривают сотрудники правоохранительных органов, а также кинологи со служебными собаками.

Из-за подобных угроз проверяют также три столичных суда.