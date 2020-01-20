На Камчатке обнаружен заблудившийся три дня назад мужчина, у него обморожение

Представители экстренной службы рассказали, что на Камчатке в 12-ти километрах от устья реки Макаровка обнаружили заблудившегося три дня назад местного жителя. Отмечается, что мужчина выехал на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал.
Известно, что об исчезновении 39-летнего мужчины сообщил его брат. Инцидент произошел на прошлой неделе.
«… житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться», - уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что температура воздуха на улице была от – 15 до – 20 градусов. При этом мужчина не отходил от костра трое суток. Медики зафиксировали легкую степень обморожения кистей и стоп.