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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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На Камчатке обнаружен заблудившийся три дня назад мужчина, у него обморожение

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Камчатке обнаружен заблудившийся три дня назад мужчина, у него обморожение
Фото: pixabay.com

Представители экстренной службы рассказали, что на Камчатке в 12-ти километрах от устья реки Макаровка обнаружили заблудившегося три дня назад местного жителя. Отмечается, что мужчина выехал на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал.

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Известно, что об исчезновении 39-летнего мужчины сообщил его брат. Инцидент произошел на прошлой неделе.

«… житель Ивашки выехал в село Карага в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться», - уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что температура воздуха на улице была от – 15 до – 20 градусов. При этом мужчина не отходил от костра трое суток. Медики зафиксировали легкую степень обморожения кистей и стоп.

БА

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