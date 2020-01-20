Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

В Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода
коробка переключения передач, pixabay.com

Утром в понедельник, 20 января, стало известно, что на западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, автомобиль сбил пешехода на тротуаре.

В Подмосковье случилось ДТП с легковушкой и поездом, двое погибших

В Подмосковье случилось ДТП с легковушкой и поездом, двое погибших

В пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что авария произошла сегодня в 07:00 неподалеку от дома номер 11 на Матвеевской улице.

Установлено, что водитель транспортного средства потерял управление, вылетел на тротуар, где совершил наезд на пешехода. Человек в результате аварии получил травмы и был доставлен в больницу. Информации о его состоянии к настоящему моменту не поступало.

ЕТ

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…

//новости ан

//новости ан

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи…

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень…

//новости ан