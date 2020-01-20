В Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода

Утром в понедельник, 20 января, стало известно, что на западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, автомобиль сбил пешехода на тротуаре.
В пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что авария произошла сегодня в 07:00 неподалеку от дома номер 11 на Матвеевской улице.
Установлено, что водитель транспортного средства потерял управление, вылетел на тротуар, где совершил наезд на пешехода. Человек в результате аварии получил травмы и был доставлен в больницу. Информации о его состоянии к настоящему моменту не поступало.